﻿ В США испытали ядерную бомбу

В США испытали ядерную бомбу

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В США испытали ядерную бомбу

Как сообщается на официальном сайте НУЯБ, снаряды не содержали в себе заряда.

ВВС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности Минэнергетики провели два испытания ядерной бомбы B61-12 в штате Невада, передает lenta.ru.

Отмечается, что испытания в рамках программы продления срока службы B61-12 прошли 8 августа. Снаряд был сброшен с истребителя-бомбардировщика F-15E. В ходе тестов оценивались неядерные возможности бомбы, а также способность данного самолета доставлять оружие.

Первое подобное испытание произошло в марте.

Изделие B61-12 представляет собой управляемую модификацию тактической ядерной авиабомбы B61, первая версия которой была принята на вооружение еще в 1968 году. Предполагается, что 12-я модификация заменит имеющиеся сейчас у ВВС США версии 3, 4, 7 и 10. После 2020 года это оружие будет развернуто в Европе в рамках замены предыдущих версий тактических бомб семейства B61.

Общий объем расходов на модернизацию бомб B61 превысит 9,5 миллиарда долларов.

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