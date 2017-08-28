﻿ Выдачу виз для студентов хотят ограничить в США

Выдачу виз для студентов хотят ограничить в США

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Выдачу виз для студентов хотят ограничить в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничить выдачу виз для студенческого обмена и работы с целью изучения языка, передает gazeta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп считает, что подобный обмен создает конкуренцию на рынке труда для молодых американцев. Отмечается, что подобная инициатива вписывается в предвыборные обещания Трампа о борьбе с безработицей и создании рабочих мест для американских граждан.

Издание уточняет, что инициатива может затронуть пять типов виз, среди которых форма J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Изменения могут подразумевать как полную отмену таких виз, так и ужесточение требований к их обладателям.

Сообщается, что, ограничения могут коснуться студентов, которые каждое лето прибывают в США по программе культурного обмена.

При этом возможно, что в США полностью отменят визы подобного класса либо могут появиться дополнительные требования для людей, пребывающих по ним в США. В частности, наниматели подобных временных работников могут быть обязаны объяснить невозможность найма американцев на предлагаемые для культурного обмена места.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
а мы пытаемся внедрить трехязычие в то время,как американцы пытаются ограничить приток студентов в США.
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28.08.2017, 14:16
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Какое-то у вас превратное представление целей внедрения трехъязычия what
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28.08.2017, 15:08
фото пользователя Keks1
Keks1
Есть повод обидеться и перестать английский язык учить)))
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28.08.2017, 15:38
фото пользователя pcproman
pcproman
Скоро вообще не будет необходимости изучать языки. Цифровые переводчики вытеснят реальных. Речь распознаётся очень хорошо, с каждым годом лучше и лучше.
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28.08.2017, 16:13
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