﻿ 238 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс после контакта на побережье с облаком неизвестного газа, передает ТАСС.
Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле.
«Люди жаловались на резь в глазах и горле. Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась», - говорится в заявлении полиции.
Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.
Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.