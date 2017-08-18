﻿ Босс наказал 15-летнюю девушку сотней приседаний за опоздание, и она умерла

Подросток бросила учёбу и устроилась в компанию, чтобы оплатить медицинские счета отца.

В Китае 15-летняя девочка умерла от дыхательной недостаточности после того, как начальник заставил её сделать 100 приседаний в качестве наказания за опоздание. Сяо Фэй бросила учёбу и устроилась на работу в компанию по недвижимости, чтобы оплатить медицинские счета своего отца, передает Life.

По словам отца, его дочь опоздала утром на работу и начальник заставил её приседать, после чего она пришла домой в плохом самочувствии. Девочка купила какие-то лекарства, но к этому моменту она уже не могла шевелить ногами. Через несколько дней отказали и руки. Сяо начало рвать, её тело парализовало.

Мать отвезла Сяо в больницу, где её поместили в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у девочки синдром Гийена - Барре, редкое и серьёзное заболевание, которое затрагивает нервную систему. Но пока точно не установлено, является ли синдром следствием жестокого наказания начальника. Сяо скончалась спустя 10 дней.