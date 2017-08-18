﻿ Школьник изнасиловал 4-летнюю сестру, подкупив конфетами

Школьник изнасиловал 4-летнюю сестру, подкупив конфетами

Автор:
Школьник изнасиловал 4-летнюю сестру, подкупив конфетами

Кроме того, полиция обнаружила в телефоне 12-летнего мальчика большое количество порно.

Школьник изнасиловал четырёхлетнюю сводную сестру и затем подкупил её конфетами, чтобы она не рассказала об этом родителям. По версии следствия, 12-летний мальчик неоднократно насиловал девочку, пока дети играли в прятки. Однако малышка всё равно рассказала о случившемся, после чего мальчика арестовали, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Полицейские нашли в телефоне задержанного ребёнка большое количество порно. Сейчас эксперты пытаются выяснить, представляет ли школьник опасность для общества и стоит ли его сажать в тюрьму. Сам мальчик признал свою вину и ждёт приговора.

"Она подошла ко мне и сказала: "Мамочка, я хочу тебе кое-что сказать". Она долго молчала, а потом расплакалась. Малышка призналась, что это произошло, когда они играли в прятки. Она просто хотела конфет", - сказала мама пострадавшей.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.08.2017, 16:28
  
Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство 2
18.08.2017, 15:07
  
​Мужчине, насиловавшему родную дочь вынесли приговор 1
18.08.2017, 10:25
  
Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице 1
17.08.2017, 09:18
  
​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки
16.08.2017, 21:44
  
Двух детей сбили на пешеходном переходе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре
Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии
Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку
Врывчатку "мать Сатаны" нашли полицейские в укрытии террористов из Барселоны 1
Токсичное озеро затопило город в Индии 1
Босс наказал 15-летнюю девушку сотней приседаний за опоздание, и она умерла
Найден убивающий рак витамин 9
При теракте в Барселоне пострадали граждане 18 стран
Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице 1
Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне