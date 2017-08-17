﻿ Еще один теракт: Автомобиль въехал в толпу людей

В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла. Испанская газета El Pais со ссылкой на данные местной полиции сообщает о погибших и раненых.

В результате происшествия, по данным издания El Pais, погиб, по меньшей мере один человек, еще 20 - получили ранения, передает РБК.

Место происшествия сейчас оцеплено. Людям советуют избегать этого района. Сотрудники аварийных служб также попросили власти Каталонии закрыть близлежащие к месту происшествия станции метро и общественного транспорта. Позже в связи с произошедшим в Барселоне закрылись все станции метро. Полиция города официально признала случившееся терактом.

Кроме того, после инцидента, как сообщает TV3, в один из ресторанов города ворвались два вооруженных мужчины. По информации источников телеканала, они забаррикадировались в помещении. По предварительным данным, именно они были причастны к аварии на улице Рамбла. Также стрельба произошла на рынке Бокерия, отмечает El Periodico.

Водитель же наехавшего на толпу микроавтобуса, уточняет издание Efe, вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия. По данным очевидцев, пишет El Pais, фургон свернул на пешеходную улицу во время, когда люди переходили дорогу на светофоре. В настоящее время, как пояснили официальные источники издания в правоохранительных органах, полиция начала операцию по поимке злоумышленника.