﻿ «Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»

«Диапазон» создал свой канал в мессенджере «Телеграм», и стал удобней и ближе к своим читателям. Теперь читатели могу быть всегда в курсе последних новостей и событий города Актобе и области.
Подписаться на канал можно по прямой ссылке https://t.me/diapazonnews. Или же при помощи поиска: diapazonnews.
«Телеграм» уже завоевал популярность, поскольку он очень удобен в использовании и является самым быстрым мессенджером.
В мессенджере нет возможности комментировать новости, но можно перейти по ссылке на сайт и там высказать свое мнение. Редакция надеется, что читателям будет удобен новый сервис.
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