﻿ Платными станут еще 3 трассы Казахстана

Платными станут еще 3 трассы Казахстана

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Платными станут еще 3 трассы Казахстана

В течение двух лет платными станут 5 тысяч километров казахстанских дорог.

Платить за проезд нужно будет на дорогах Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос. Стоимость проезда, как заявили в Министерстве по инвестициям и развитию, будет примерно такой же, как и сейчас на трассе Астана - Щучинск, сообщает Хабар.

"Каждый километр дорог специально рассчитывается, будет приниматься коллегиальное решение. Сегодня на трассе Астана-Щучинск для легковых автомобилей 1 км стоит 1 тенге, держится в этом направлении, грузовые 20-25 тенге за 1 км."- говорит заместитель председателя Комитета автомобильных дорог.

"До 2022 года будет порядка 7 тысяч км автомобильных дорог в РК платными. Это направления в основном, которые будут реконструированы от Астаны до Усть-Каменогорска, Астана- Караганда, Алматы-Талдыкорган, участки в направлении Актау-Бейнеу, Бейнеу-Акжигит, Астана-Петропавловск", - сказал заместитель председателя правления АО НК «Казавтожол» Темирхан Мендыгалиев.

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