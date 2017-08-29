﻿ Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области

Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области

Автор:
Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области

С 2009 по 2017 годы по программе "С дипломом в село" в сельские населенные пункты переехали 4635 специалистов, из них 3486 человек получили подъемное пособие, 1149 человек – бюджетные кредиты на приобретение жилья. Выделено 3,2 млрд. тенге социальной поддержки, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В этом году в область планируется привлечь 452 специалиста. На эти цели предусмотрено 486 млн. тенге, из них 357 млн. тенге – кредиты на приобретение жилья, 55 млн. – подъемное пособие. На сегодня план исполнен на 69%.

Однако, не все районы области активно принимают участие в программе. 53% всех участников – Мартукский, Айтекебийский, Темирский, Уилский и Хобдинский районы. Меньше всего специалистов по программе из Шалкарского и Хромтауского районов.

Также мало специалистов в сфере АПК, культуры, спорта и социального обеспечения. К примеру, за 8 лет в сферу образования привлечено 81% всех участников программы, в сферу здравоохранения -13,3%, тогда как в АПК – 2,5%, культуру -1,9%, спорт – 1%, соцобеспечение - 0,3%.

Около 50% специалистов, направленных в районы, приобретают жилье в районных центрах, при этом обеспеченность кадрами в сельских населенных пунктах остается низкой.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.08.2017, 15:49
  
Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая
29.08.2017, 10:27
  
Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты
29.08.2017, 09:46
  
Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе
28.08.2017, 17:24
  
29 и 30 августа в Актобе перекроют дороги
28.08.2017, 15:28
  
5,5 млн тенге перечислили детям-сиротам полицейские Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Известный бизнесмен погасил долг Алматинского зоопарка в 62 тысячи евро
За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола
Время получать подарки от «Казахтелеком»
На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау
«Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»
Платными станут еще 3 трассы Казахстана
Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе
​За подмену тела младенца в шымкентском роддоме накажут медсестру
Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау
Короткие брюки и длинные бороды не запретят в Казахстане