﻿ 29 и 30 августа в Актобе перекроют дороги

29 и 30 августа в Актобе перекроют дороги

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29 и 30 августа в Актобе перекроют дороги

29 и 30 августа в городе перекроют движение всех видов транспорта, в связи с проведением праздничных мероприятий ко дню Конституции, сообщает "Диапазон".

29 августа движение перекроют в районе облакимата по пр. Абулхаир хана от улицы В.Пацаева до ТД «Айна» с 8:00 до 13:00 часов;

30 августа в районе облакимата по проспекту Абулхаир хана, от улицы В.Пацаева до проспекта А.Молдагуловой с 09:00 до 14:00 часов;

И 30 августа в районе облакимата по проспекту Абулхаир хана, от улицы В.Пацаева до ТД «Айна» с 20:00 до 22:00 часов.

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