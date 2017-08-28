﻿ Казахстану могут передать Египетский исламский университет

Казахстану могут передать Египетский исламский университет

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Казахстану могут передать Египетский исламский университет

Духовным управлением мусульман Казахстана принимаются меры по повышению уровня квалификации имамов мечетей.

Египетский исламский университет «Нур Мубарак» могут передать Казахстану. Об этом стало известно из выступления министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева на пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

«Прорабатывается вопрос развития казахстанской теологической школы. В этом ключе оказывается содействие Духовному управлению мусульман Казахстана по преобразованию всех медресе в колледжи. Кроме того, ведутся переговоры о передаче Казахстану Египетского исламского университета «Нур Мубарак», - сообщил Нурлан Ермекбаев.

«Для этого создан Институт переподготовки в сфере профилактики экстремизма. Он действует при методической поддержке нашего Министерства на базе университета «Нур Мубарак». С октября 2016 года в этом институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов», - сказал министр Н. Ермекбаев.

Кроме того, по рекомендации Министерства по делам религий и гражданского общества Духовным управление мусульман Казахстана разработаны и введены единые правила поведения в мечетях, унифицирована часть обрядов.

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