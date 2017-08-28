﻿ 5,5 млн тенге перечислили детям-сиротам полицейские Актобе

5,5 млн тенге перечислили детям-сиротам полицейские Актобе

Автор:
5,5 млн тенге перечислили детям-сиротам полицейские Актобе

Каждый сотрудник ДВД перечислил однодневную зарплату в фонды детских домов и центра реабилитации.

Поддерживая республиканскую акцию «Дорога в школу», все сотрудники ДВД Актюбинской области перечислили однодневную заработную плату детям-сиротам, чтобы они в новой школьной форме и с новыми учебниками сели в этом году за парты вместе со своими сверстниками, сообщает «Диапазон» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Всего полицейскими собрано и перечислено детям-сиротам 5,5 миллионов тенге: по 2 миллиона – Алгинскому и Яйсанскому детским домам, и 1,5 миллиона – Центру адаптации и реабилитации несовершеннолетних.

Актюбинские полицейские желают всем детям успешного учебного года и уверены, что завтра они станут достойной сменой сегодняшнего поколения казахстанцев.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.08.2017, 15:49
  
Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая
29.08.2017, 10:27
  
Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты
29.08.2017, 11:19
  
На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау
29.08.2017, 11:07
  
Парню отрезало ноги жаткой комбайна
29.08.2017, 09:46
  
Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Известный бизнесмен погасил долг Алматинского зоопарка в 62 тысячи евро
За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола
Время получать подарки от «Казахтелеком»
На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау
«Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»
Платными станут еще 3 трассы Казахстана
Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области
Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе
​За подмену тела младенца в шымкентском роддоме накажут медсестру
Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау