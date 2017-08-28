﻿ В Алматы появился памятник женщинам-жертвам домашнего насилия

В Алматы появился памятник женщинам-жертвам домашнего насилия

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В Алматы появился памятник женщинам-жертвам домашнего насилия

Памятник символизирует женщину, погибшую от рук супруга.

Инсталляция была создана в преддверии конференции по вопросам искоренения насилия в отношении женщин, организованной национальным движением "НеМолчи", которая пройдет 28 августа в Алматы при поддержке ООН, передает sputniknews.kz.

Памятник символизирует женщину, погибшую от рук супруга, и призывает обратить внимание на существующую проблему насилия над женщинами. В знак солидарности феминистки возложили к инсталляции цветы.

Активистки группы КазФем выступают против декриминализации побоев и за доступность психологической и медицинской помощи женщинам, терпящим насилие в семье.

"До тех пор, пока не будут созданы работающие структуры по противодействию насилию и поддержке потерпевших, мы не можем говорить о равноправном и здоровом обществе, где женщины могут рассчитывать на правосудие и чувствовать себя защищенными дома и на улицах", — прокомментировали акцию участницы группы.

Как подчеркнули феминистки, несмотря на масштабы проблемы, в Казахстане на сегодняшний день нет достаточного количества кризисных центров для всех пострадавших от рук домашних тиранов.

Громкие судебные процессы прошедшего года показали, что пострадавшим все еще трудно добиться правосудия. По их словам, это связано с нежеланием принимать заявления, проводить экспертизы и применять соответствующие меры к совершившим преступления, а также с отсутствием у женщин уверенности в том, что насильник не сможет избежать наказания и не станет представлять еще большую угрозу после заявления в органы.

Отметим, что 3 июля в Казахстане был подписан закон, по которому 108 и 109 статьи УК РК перешли из Уголовного в Административный кодекс. Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью будут наказываться штрафом от 23 000 до 39 000 тенге.

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