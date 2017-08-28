﻿ Четыре дня отдохнут казахстанцы на этой неделе

На этой неделе казахстанцев ожидают длинные выходные, сообщает "Диапазон".
30 августа - День Конституции, а он в РК является государственным праздником, приходится на среду, следовательно, казахстанцы смогут отдохнуть только один день, без переносов выходных на другие дни.
31 августа – четверг будет обычным рабочим днем. А следующая за ним пятница – 1 сентября будет праздничным выходным, так как казахстанцы будут праздновать начало мусульманского праздника Курбан айт.
2 и 3 сентября последуют два обычных выходных дня - суббота и воскресенье.
Напомним, 1 сентября в Казахстане традиционно отмечается День знаний, не являющийся официальным выходным. Школьные линейки пройдут во всех школах страны 2 сентября.
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