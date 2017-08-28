﻿ Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

Автор:
Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

Бой пройдет 16 сентября.

Боксерский поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в Казахстане будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Об этом сообщает Sports.kz.

Сам бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

Отметим, что по времени Астаны этот вечер бокса будут показывать утром воскресенья.

Также в Астане пройдет благотворительный показ поединка. Он состоится 17 сентября в 06:00 в киноконцертном зале "КазМедиа Холл". Стоимость билета составляет две тысячи тенге.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.08.2017, 12:35
  
Сауль "Канело" Альварес рассказал когда планирует уйти на пенсию
16.08.2017, 15:24
  
Боец ММА скончался после боя в США
06.08.2017, 11:20
  
Геннадий Головкин сравнил себя с суперменом
04.08.2017, 10:08
  
​Когда завершится карьера Головкина
03.08.2017, 12:27
  
Головкин: Я хочу нокаутировать "Канело"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Известный бизнесмен погасил долг Алматинского зоопарка в 62 тысячи евро
За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола
Время получать подарки от «Казахтелеком»
На 5 млн тенге подросток обокрал 11 домов в Атырау
«Диапазон» приглашает в канал «Телеграм»
Платными станут еще 3 трассы Казахстана
Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области
Актерским мастерством и чувством юмора отличились полицейские из Актобе на республиканском конкурсе
​За подмену тела младенца в шымкентском роддоме накажут медсестру
Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау