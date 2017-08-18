﻿ Казахстанка рассказала о теракте в Барселоне

Казахстанка едва не оказалась в момент совершения теракта на улице Рамбла, но в последний момент передумала туда идти.

Казахстанская журналистка Гульнара Жандагулова, работающая на телевидении, в момент теракта в Барселоне находилась неподалеку от места, где все произошло.

Девушка рассказала Sputnik Казахстан о том, что происходило в городе во время и после того, как автомобиль въехал в толпу пешеходов на популярной туристической улице Рамбла.

"Вчера примерно в это время шла по направлению к этой улице Ла Рамбла, но почему-то передумала и свернула на площадь Каталонии. Судя по времени, я была неподалеку как раз в тот момент, когда грузовик врезался в толпу. Это очень людная улица, много сувенирных магазинов, всегда очень много людей. Там даже ходить неудобно – приходится даже плечами людей расталкивать, чтобы пройти. Не удивительно, что для атаки выбрали это место", - рассказала она.

По словам девушки, в городе о произошедшем узнали не сразу, в шестом часу на соседней улице Диагональ было еще очень много людей и никакой паники.

"Здесь люди не так политизированы и не так следят за новостями. Потом в одночасье закрылись все бары, кафе и рестораны, и в этом районе стало безлюдно. А ведь в Барселоне 32 миллиона туристов, при населении всего 1,6 миллиона человек. И сейчас пик туристического сезона", - отметила Гульнара Жандагулова.

Находящиеся в Барселоне люди отмечали, что в городе было крайне мало полиции.

"Говорят, что в то момент многих полицейских не было в городе, они были брошены в аэропорт, там сейчас идет бессрочная забастовка служб безопасности, они работали там. В городе была треть полицейских – так сообщают местные СМИ", – отметила девушка. - "Сейчас в Барселоне ранее утро. Я еще не знаю, что происходит в городе, на улицу пока не выходила", - заключила она.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла запрещенная в Казахстане террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более ста получили ранения. Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к организации теракта, но водитель фургона остается на свободе.

Позднее, в ночь на пятницу, фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы.