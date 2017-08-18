﻿ Полицейским запретили тонировать стекла служебных машин

В Казахстане полностью запретили полицейским тонировать служебные автомобили. Теперь за нанесение затемняющих покрытий на задние или боковые стекла стражей порядка ждет дисциплинарная ответственность, передает КТК.
«Эти меры предназначены для построения доступной для граждан полиции, обеспечения прозрачности ее деятельности и, самое главное, для минимизации причин и условий коррупционных правонарушений. Хочу отметить, что речь идет о транспортных средствах со цветографической окраской и специальными свето-звуковыми сигналами», - заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
К исполнению задачи полицейские приступили незамедлительно. Сегодня на столичных улицах нельзя встретить ни одной патрульной машины с тонировкой. Какое наказание грозит стражам порядка за неисполнение приказа, в МВД не уточнили. Наносить затемняющие покрытия на стекла автомобилей нельзя и обычным водителям. Но это касается только передних стекол.
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