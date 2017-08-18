﻿ Полицейским запретили тонировать стекла служебных машин

«Эти меры предназначены для построения доступной для граждан полиции, обеспечения прозрачности ее деятельности и, самое главное, для минимизации причин и условий коррупционных правонарушений. Хочу отметить, что речь идет о транспортных средствах со цветографической окраской и специальными свето-звуковыми сигналами», - заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

К исполнению задачи полицейские приступили незамедлительно. Сегодня на столичных улицах нельзя встретить ни одной патрульной машины с тонировкой. Какое наказание грозит стражам порядка за неисполнение приказа, в МВД не уточнили. Наносить затемняющие покрытия на стекла автомобилей нельзя и обычным водителям. Но это касается только передних стекол.