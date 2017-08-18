﻿ Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

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Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

Обновленные учебники для 5 классов школьники получили совсем недавно, сообщает портал «Мой город».

Родители уральских пятиклашек пребывают в легком шоке, после того как решили просмотреть задания в новом учебнике по русскому языку. По мнению родителей, в учебниках масса интересных заданий, которые никак не относятся к изучению русского языка.

«Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы - Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля» и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку», - рассказала одна из родительниц.

Особенно родителей удивили фразы «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».

«Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, что наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребенок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачет. Как можно с такими учебниками расчитывать на то, что наши дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников», - заявила женщина.

Стоит отметить, что в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 2, 5 и 7 классов.

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Все комментарии (29):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Система образования делает все возможное, чтобы вырастить безграмотное быдло из наших детей. Упорные наши чиновники, аффтары беллетристики, которую они гордо называют "учебники" и прочие кандидаты в педагоги. Может, когда-нибудь их потуги и увенчаются успехом. 
В следующей реформе в учебники будут включены матерные слова и фразы из лексикона портовых грузчиков?
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18.08.2017, 12:01
фото пользователя zhamanova
zhamanova
все нормально, время не стоит на месте, обучение , потребности детей, а значит и содержание учебников. Дети сами добывают знания с помощью учителя. содержание тем берутся из жизни. детей учат не только грамматике, но и жизни в совремменом мире, поэтому не нужно истерить по поводу новых слов.
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18.08.2017, 12:14
фото пользователя sulizok
sulizok
zhamanova! Все верно,если  учитывать саму Вашу грамматику!  Вы-то сами  поняли,что написали??))
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18.08.2017, 13:00
фото пользователя Твист.
Твист.
sulizok, согласен с Вами.

"детей учат не только грамматике, но и жизни в совремменом мире"

На уроке русского языка нужно учить русскому языку, на уроке казахского языка - казахскому языку, на уроке математики - учить математику. Я вроде доступно объясняю? Жизни в современном мире надо учить в другом месте или на других уроках.


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18.08.2017, 13:36
фото пользователя Keks1
Keks1
Вообще, конечно, намного легче на уроках поговорить с учениками "за жизнь", нежели учить скучную грамматику. Но мы детей в школу отправляем не для того, чтобы их "жизни" учили, а чтобы они грамотно могли свою мысль выразить. А "учебники", в которых филологи-самоучки учат детей рекламировать автомобили и лайкать посты блогеров в соц. сетях, у меня, например, вызывают сомнения. Или Вы, zhamanova, считаете, что эти разделы составлялись профессиональными копирайтерами и специалистами по продвижению в соц. сетях? Да и педагог должен разбираться во всех этих аспектах намного больше, чем "моя фотка в инсте собрала 100500 лайков и миллион репостов".
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18.08.2017, 14:55
фото пользователя Твист.
Твист.
Кекс, в точку!
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18.08.2017, 15:45
фото пользователя zhamanova
zhamanova
учебники СОВРЕМЕННЫЕ и своевременные,ну а если вам непонятно это не беда, пятиклашки поймут
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18.08.2017, 13:09
фото пользователя Твист.
Твист.
zhamanova, это учебник русского языка, а не путеводитель по современной жизни. Сами-то давно от учебников оторвались?
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18.08.2017, 13:34
фото пользователя Keks1
Keks1
если вам непонятно это не беда, пятиклашки поймут

Сильный аргумент.))) Вместо того, чтобы поднимать уровень детей до уровня педагогов, педагоги опускаются до уровня пятиклашек. Глядишь, скоро половозрелые дяденьки и тетеньки агукать начнут и под себя малую нужду справлять. А в особых случаях - и большую.)))
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18.08.2017, 16:39
фото пользователя Твист.
Твист.
Мдя, оболванивают детей со страшной силой...
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18.08.2017, 13:33
фото пользователя zhamanova
zhamanova
есть темы на основе которых учат грамматику, например, чтобы выучить глагол дают текст и на основе текста учат этот глагол с разных сторон. и вот эти тексты уже не только классические
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18.08.2017, 13:45
фото пользователя Твист.
Твист.
Ну да, глагол типа "лайкать" lol
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18.08.2017, 14:03
фото пользователя taxsist2
taxsist2
https://kapital.kz/gosudarstvo/50391/za-trehyazychie-v-shkolah-66-roditelej.html
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18.08.2017, 14:31
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, это к чему?
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18.08.2017, 14:57
фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
к тому что валить надо с этого дурдома.lol
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18.08.2017, 15:29
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Vlad_2015  валить или нет дело каждого отдельно взятого индивидуума, это было к тому,что реформы приняты на уровне государства и обратного хода нет, как бы тут не возмущалисьfellow. Поговорим седня завтра, а потом успокоимся)) так было всегда.
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18.08.2017, 17:02
фото пользователя zhamanova
zhamanova
"А "учебники", в которых филологи-самоучки учат детей рекламировать автомобили и лайкать посты блогеров в соц. сетях, у меня, например, вызывают сомнения. "  детей не этому учат. а учат различать стили речи, в данном случае сленги 
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18.08.2017, 15:32
фото пользователя Keks1
Keks1
И с каких пор на уроках русского языка начали обучать различать сленги? Мне, например, совсем не улыбается, если мои дети будут отличать, скажем, слова матерного сленга от слов сленга армейского. Мне хочется, чтобы МОИ дети в совершенстве владели своим родным языком. Тем, на котором написано большинство классических книг. А не блоги школьников, имеющих смутное представление о грамматике. Или, на котором свои мысли выражают обитатели "мест не столь отдаленных". И каким сленгом можно разрекламировать автомобиль?)))
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18.08.2017, 15:53
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 улыбается не улыбается,много чего кому хочется, в реале учиться придется по тем учебникам которые утвержденыsmile
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18.08.2017, 17:04
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, придется получать среднее образование по тем учебникам и у учителей, которые больше всех лайков набрали. А учиться - у репетиторов. И по нормальным учебникам. winked
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18.08.2017, 17:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 как хотите, все,что хотите за Ваши бабки)) незабывайте,что репетиторы сегодня, это учителя вчераfellow 
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18.08.2017, 17:22
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, многие вещи я сам могу преподавать. Я из учителей "вчера" вышел. Методику обучения нужно освежить только. И время свободное найти. С естественными науками на школьном уровне я справлюсь. С гуманитарными - сложнее. Не мое это. Придется нанимать.
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18.08.2017, 17:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1)) внесете свой вклад в поддержку малого бизнеса) основная часть будет нанимать, оценки не будут выставляться, мои уже обрадовались, старшая только логично заметила,что с другой стороны это плохо т.к не будет возможности исправить и отслеживать динамику, ну да ладно) жизнь не остановится на этом.
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18.08.2017, 17:36
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
То, что система образования в РК направлена целиком на формирование тупого покорного люмпена, для меня очевидный факт. Вопрос только в том, принимаю я это, или нет. Конкретно я - нет. !!! Очевидно же, что стадом управлять гораздо легче. Тут и говорить не о чем.
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18.08.2017, 15:38
фото пользователя Keks1
Keks1
Tony Montana, репетиторы нам всем в помощь. Но, тогда, государство пусть не обижается, что мы налоги не доплачиваем. Мы эти деньги нормальным педагогам отдаем, минуя бюджет и всякие МОНы. То же касается и медицины, и всяких других псевдобесплатных ништяков от государства.
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18.08.2017, 15:58
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Проблема как раз таки в том, что налоги они удержат по полной программе. Репетиторы, это хорошо и нужно. Но тогда лучше сразу шанырак может? Наш класс уведомили о переводе всех, проживающих в батыс 2 в новую школу из 23-й. Боюсь представить кто и кого и чему в этой новой школе будет учить.
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18.08.2017, 16:41
фото пользователя USSR
USSR
С чем боролись - на то и напоролись.
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18.08.2017, 16:01
фото пользователя alexstar007
alexstar007
smile Власти паразитов грамотные и мыслящие люди не нужны. Им нужно безмозглое стадо потребителей и биороботов, которых они будут легко контролировать... Пора всем просыпаться...
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18.08.2017, 17:56
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
попробуйте позаниматься с детьми с помощью видеоуроков,очень эффективно. допустим своим ученикам преподавал таким методом.дальше зависит от вашей фантазии, как будите вести урок,комментировать или в игровом познавательном формате.сейчас у молодёжи это популярно.смотреть видео урок, и повторять.можно, перемотать, поставить на паузу. вобщем попробуйте не пожалеете.проверенно.правда надо немного и самому приложить усилие т.е где прокомментировать, где заинтересовать нажав на паузу и "заострить" внимание на определённом месте на уроке и т.д
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18.08.2017, 19:56
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