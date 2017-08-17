﻿ Чиновников будут наказывать за отсутствие бесплатных лекарств в больницах

Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие заявил министр Елжан Биртанов.

За заказы и остатки лекарственных средств по ГОБМП будут нести персональную ответственность руководители местных управлений здравоохранения. Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие заявил министр Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

По его словам, на данный момент по многим программам, финансируемым из государственного бюджета, министерство, опираясь на заявки управлений здравоохранения, не осваивает деньги. По его мнению, это связано с тем, что руководители управлений здравоохранений не несут ответственности, а их работа не транспарентна.

«Сейчас мы этот вопрос изучили, материалы счетный комитет по поручению главы государства проверяет, мы все передали туда, чтобы внешний аудит был. У нас, к сожалению, нет ресурсов, чтобы каждую больницу проверить остатки и истинный расход, но есть информация, она не секретная для многих из вас, что есть медикаменты, изделия медицинского назначения, которые лежат на складах без дела. По сути, это размывание денег, которые мы могли бы направить на внедрение новых технологий, цифровизацию и так далее» - сказал Биртанов.

На данный момент министерством уже разработан и одобрен перечень единого дистрибьютора по бесплатным лекарствам, сформирован перечень по амбулаторным лекарства, вопрос инсулиновых помп закрыт.

«Поручаю в течение двух недель все заявки по объему представить, через научно-исследовательский институт согласовать потребность, как мы это делаем, и передать всю информацию для проведения уже объявления тендеров по этим препаратам», - сказал он.

«Будет персональная ответственность руководителя управления здравоохранения за заказы и остатки. К сожалению, на данным момент в остатках некоторых учреждений находятся не единичные ампулы, а коробки с ампулами. И никакой ответственности нет. Потом в СК «Фармации» вынуждены с поставщиками договариваться, перебрасывать деньги. Это не простая работа, для этого требуется время, и в результате страдает пациент. Там, где перерасход идет, где неправильно складировали, там у нас заканчивается, а где-то с избытком все лежит. Поэтому необходимо нам уже в сентябре конкурс объявить, провести тендер, чтобы к 1 января поставки начались. По графику мы уже чуть-чуть запаздываем, поэтому, Алексей Цой, вам поручаю сертифицировать эту работу, чтобы каждая цифра была подкреплена ответственность местных исполнительных органов» - заключил он.