﻿ В Костанае пенсионерка убила мужа

Происшествие случилось около 11 часов дня в одном из частных домов по улице Энгельса. 59-летняя женщина и её 55-летний супруг распивали спиртное, сообщает alau.kz.

«В ходе совместного распития спиртных напитков женщина нанесла кухонным ножом один проникающий удар в область сердца своему супругу, который от полученного ранения скончался на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.

В этот же день подозреваемая взята под стражу. Её действия органом расследования квалифицированы по статье 99 части 1 УК РК «Убийство». Прокуратурой области ход расследования взят на контроль.