﻿ В Хромтау выселяют около 300 человек

На фото: Хромтау. Без пяти минут выселенные жильцы аварийной «общаги» просят акима помочь найти временное жилье. Аким обещал помочь двум семьям из 50, остальным обещал помочь Донской ГОК. Жильцы расстроены, что их выселяют, не предупреждая за месяцы вперед. || Фото автора

К 1 сентября более 50 семей в Хромтау рискуют остаться на улице. Им дали месяц, чтобы освободить общежитие, которое сносят из-за аварийности. Жильцам некуда идти. Акимат Хромтау готов дать временное жилье только двоим, Донской ГОК обещает жильцов - работников комбината перевести на высокооплачиваемую работу, чтобы они могли нанять жилье. Журналист «Диапазона» разбирался в ситуации.

Хромтау. Старое общежитие «Строитель», где живут в основном работники Донского ГОКа. Зданию более 50 лет. Условия проживания напоминают далекое советское прошлое.

– 54 семьи, а это 300 человек, ходят в один туалет, где один унитаз. Огромные очереди, антисанитария. В квартирах нет ванных, помыться жильцы могут только в банях, – описывает условия жизни Асия Абишева.

– С нас собирают деньги на покраску дома, ремонт труб, на все. Если не даем, закрывают туалет, – жалуется Сабира Байсадакова [на фото].

Но сейчас назревает более серьезная проблема – выселение. 31 июля руководство ГОК уведомило жильцов, что общежитие в аварийном состоянии и его будут сносить. Жильцов попросили до 31 августа освободить комнаты.

– Нам некуда идти. Обращались в профком, акимат, везде отказывают помочь. До выселения осталась всего неделя. Дети уже плачут, спрашивают, как они пойдут в школу 1 сентября, если 31-го выселят. Нам даже на время некуда идти, – говорит Асия Абишева, которая живет в общаге с 2004 года.

– У нас зарплата 50-60 тысяч, нам надо детей кормить, одевать. У нас нет денег снимать квартиру. Тем более владельцы квартир, узнав, что нас выселяют, повысили цены до 50 тысяч тенге за «однушку». Пусть нам предоставят хотя бы временное жилье.

Узнав, что к жильцам приехал журналист «Диапазона», к общежитию подъехали представители комбината и аким Хромтау.

– На основании чего я должен предоставлять вам временное жилье? Наших работников, кто имеет соответствующую квалификацию, будут переводить на более высокооплачиваемую должность, чтобы они могли оплачивать съемную квартиру. Но тех, кто не имеет соответствующей квалификации, как и куда должен переселять? Общежитие предназначено для краткосрочного проживания молодых специалистов, – объяснял жильцам технический директор ДГОК Равиль Насыров.

Ответ представителя комбината вызвал еще большее возмущение жильцов.

– Почему вы не даете нам жить по-человечески? И так здесь нет условий, один туалет, одна раковина, откуда все набираем воду. Каждый раз сдаем деньги на ремонт. Наши мужья столько лет отдали комбинату! Почему теперь нас выселяете? – кричали они.

Представители комбината объясняли, что проживание в общежитии «Строитель» временное, но там проживают бывшие работники комбината и безработные, таких 80%. В марте экспертиза признала дом аварийным, его нужно снести, возможно обрушение кровли и стен.

– Дом в таком состоянии еще с 98-го года! Как будто только увидели! – возмущались жильцы.

Журналист «Диапазона» поинтересовался почему экспертизу не проводили раньше, если дом давно в аварийном состоянии.

– Дом аварийным признали только после проведения госэкспертизы, до этого мы надеялись, что можно провести капитальный ремонт. По результатам экспертизы было решено дом снести, построить заново.

– Если заново построят, мы можем вернуться? – загорелась надежда у стоявшей рядом женщины с ребенком. Ответа не последовало.

– 70% жильцов работают на ГОК. Комбинат предоставит жилье некоторым семьям. Другим дадут работу с более высокой зарплатой. Акимат предоставит временное жилье двум семьям, – только начал говорить аким Аскар Нуртазин, но его тут же перебили.

– Только двум?

– Если нет квартиры, где мы ее найдем? По гос­программе ежегодно строятся 10-квартирные дома, больше ничего не строится. Мы ищем другие пути. Компаниям «Алижас» и «Аллегатор», где работают жильцы, поставили задачу: или повышают зарплату, или предоставляют жилье.

Руководство Донского ГОК сообщило, что «Казхром» совместно с Казахстанской Ипотечной Компанией дали арендное жилье с правом последующего выкупа 4 семьям работников Донского ГОК. Остальным жильцам работникам комбината дают комнаты в общежитии. Им хотят предоставить работу с более высокой зарплатой, если их квалификация, образование и опыт подойдут для этого.

Также на Донском ГОКе обещают в будущем переселить своих работников в новые строящиеся дома.

Жильцы на заявление ГОК о возможном переводе на новую работу отреагировали без особой радости. По их словам, они уже не первый месяц ждут ответа на заявления о переводе на новую должность. Ответа нет. Асия Абишева на днях отнесла письмо в областной акимат главе региона Бердыбеку Сапарбаеву. Она рассказала акиму, в какой ситуации оказались жильцы общежития в Хромтау.